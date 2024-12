Oasport.it - Nuoto, Alessandro Miressi è solo settimo nella finale dei 100 sl ai Mondiali di v

Costretto a scendere dal podionei 100 stile libero ai2024 di vasca corta.Duna Arena di Budapest (Ungheria), non si è ripetuta la stessa magia che aveva permesso al velocista piemontese di prendersi l’oro iridatopiscina da 25 metri ad Abu Dhabi nel 2021 e il bronzo nel 2022 a Melbourne.Ci ha provato l’azzurro, con un passaggio più veloce del solito ai 50 metri (21.93). Ai 75, lo split faceva ben sperare, visto che il nostro portacolori era quarto a tre decimi dal leader. Quando però si pensava che gli ultimi 25 metri potessero essere i suoi, la luce si è spenta e la chiusura in 45.93 ha regalato poca soddisfazione eunposto.L’oro è andato, invece, allo statunitense Jack Alexy, che già nel corso delladella staffetta 4×100 stile libero in questa competizione aveva mostrato una grande condizione.