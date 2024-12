Lanazione.it - Neve, il turismo bianco riparte: si apre la stagione

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 12 dicembre 2024 – La primacaduta sulla Montagna pistoieseufficialmente ladel. Maestri di sci, albergatori e ristoratori stanno già gestendo le prime prenotazioni, in vista dell’imminente apertura degli impianti all’Abetone, dove la coltre bianca supera i quaranta centimetri. Cosìun comparto, quello del, che nel dare lavoro a migliaia di persone rivitalizza l’intero territorio come sottolinea Confcommercio. “C’è ottimismo – commenta Giacomo Bisconti, presidente dei maestri di sci della Toscana – e si percepisce grande voglia di ripartire, dopo alcune stagioni difficili. Solo i maestri di sci della Toscana sono trecento, un numero che poi va moltiplicato per le rispettive famiglie. Questo rende la dimensione di un segmento cruciale per la Montagna, che si collega direttamente a tutte le altre dimensioni del, dall’ospitalità alla ristorazione.