Napoli, i numeri della crisi di Lukaku

, 12 dicembre 2024 - La popolarità dell'attaccante centrale è soggetta a molte oscillazioni, quasi tutte legate al raccolto in zona gol. La medicina per mettere tutti d'accordo sono proprio le reti: banalmente, più se ne segnano e più il cosiddetto numero 9 di turno entra nel cuore dei suoi tifosi. Certo, conta la quantità, ma conta anche la distribuzione del fatturato: se tra una marcatura e l'altra intercorrono lunghi digiuni, allora il rapporto rischia di complicarsi. Se poi l'attaccante in questione si chiama Romelu, allora è tutto più difficile: anche e soprattutto in una piazza che negli ultimi anni è stata abituata a godersi tra i migliori bomber del continente. La transizione da Osimhen aDa Edinson Cavani a Gonzalo Higuain, passando per quel Victor Osimhen che non appartiene (ancora) esattamente al passato: dalle parti di Fuorigrotta, giusto per non andare troppo indietro nel tempo, negli anni recenti sono transitati attaccanti fortissimi poi, non a caso, rivenduti a peso d'oro.