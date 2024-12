Ilgiorno.it - Gravissimo incidente in via Palmanova a Milano. Moto finisce per terra, feriti un uomo e una donna di 30 anni

Leggi su Ilgiorno.it

, 12 dicembre 2024 –stradale, questa notte, ain via. Poco dopo l’1.30 i soccorsi sono intervenuti sullo stradone in zona nord-est per unin. Due persone sono rimaste coinvolte, unae unentrambi di 30. Entrambi sono finiti in ospedale in codice rosso e giallo. La dinamica è tutta da chiarire, sul posto per i rilievi c’era la polizia locale di, mentre Areu ha mandato due ambulanze e due automediche.