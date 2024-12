Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo: “Bene lo stop al progetto Agropoli-Eboli, i fondi vengano utilizzati per creare la strada del Parco”

Il Presidente Dario: “Un passo avanti per il futuro del Cilento, sviluppo senza sprechi e rispetto dell’ambiente”LaAngeloSindaco Pescatore esprime piena soddisfazione per la decisione del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) di revocare idel PNRR destinati alla costruzione della bretella autole. Questa scelta conferma la validità delle critiche mosse dalla: ilera superfluo, non strategico e rischiava di compromettere il territorio.“La revoca è un passo decisivo per evitare uno spreco di denaro pubblico e per investire in iniziative realmente necessarie e rispettose del territorio,” afferma Dario, Presidente della. “Il Cilento non ha bisogno di nuove infrastrutture invasive, ma di soluzioni che rispondano alle reali esigenze delle comunità locali, tutelando il patrimonio naturale e culturale.