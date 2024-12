Lanotiziagiornale.it - Taglio del cuneo fiscale, come cambiano gli stipendi nel 2025: i calcoli e le simulazioni per capire chi guadagna e chi perde in busta paga

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La conferma deldelè la principale misura nella manovra approvata dal governo e ora in discussione in Parlamento. L’esecutivo ha reso strutturale quella che finora era una decontribuzione, ma che dalsarà una defiscalizzazione. Questo vuol dire che ildelda gennaio cambierà, con conseguenze in.Cosa vuol dire questo per glidei lavoratori dipendenti? Le modifiche riguardano il meccanismo di calcolo, con lo sconto contributivo che si trasforma nel riconoscimento di un bonus Irpef per chifino a 20mila euro e nell’incremento delle detrazioni sui redditi da 20mila a 40mila euro. Vediamo, quindi, cosa cambia per i lavoratori dipendenti ine proviamo a fare qualche calcolo peri vantaggi e gli svantaggi del nuovodel