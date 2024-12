Calciomercato.it - Milan ne guai: Fonseca ne perde due

E’ finita al 25esima la partita del centrocampista rossonero. Poi a fermarsi è stato anche Alvaro Morata: il punto della situazionePiove sul bagnato in casa. La squadra rossonera ha dovuto effettuare due cambi in pochi minuti per dei problemi problemi.nenedue (LaPresse) – Calciomercato.itA fermarsi sono stati Ruben Loftus-Cheek e Alvaro Morata, entrambi per deimuscolari. Pauloè stato costretto ad effettuare sostituzioni nell’arco di due minuti.Il primo a dare forfait è stato il centrocampista inglese, che dopo uno scatto è stato costretto a fermarsi per un infortunio ai flessori. Il numero otto, chiamato a sostituire Christian Pulisic, out per una lesione di basso grado al soleo, ha dunque lasciato spazio a Samu Chukwueze al venticinquesimo del primo tempo.