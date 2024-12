Lanazione.it - "I pensieri di Berlinguer". Debuttano gli incontri di ’Compagno è il mondo’

Parte da Enrico"e dal suo straordinario lascito politico,culturale e morale" il percorso dell’associazione “Compagno è il mondo” in Versilia. Nata per promuovere "occasioni di incontro, approfondimento ed elaborazione di natura politico e culturale su temi generali e particolari, globali e locali" spiega Fabrizio Manfredi. All’incontro nato per ricordare la figura dello storico leader del Pci, che si terrà venerdì, alle 17.30 nella sede della Lega dei Maestri d’ascia e Calafati di via Coppino, interverranno gli ex Deputati della Repubblica Pietro Folena e Marisa Nicchi.