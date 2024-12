Panorama.it - Germania: volevano un Natale di sangue. Arrestati tre membri dell'Isis

Leggi su Panorama.it

Le autorità tedesche hanno annunciato di aver arrestato tre estremisti islamici accusati «di aver pianificato un grave atto di violenza», sequestrando un fucile d'assalto, coltelli e altri oggetti durante l'operazione, hanno annunciato martedì i funzionari, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa AFP. Secondo il rapporto, la polizia ha effettuato i raid domenica, prendendo di mira le case di due fratelli tedesco-libanesi, di 15 e 20 anni, a Mannheim, e di un uomo tedesco-turco di 22 anni nel distretto di Hochtaunus, nello stato'Assia.Secondo quanto riportato dai media tedeschi, i tre estremisti avevano pianificato di attaccare i mercatini didi Francoforte e Mannheim.In una dichiarazione congiunta, i procuratori locali e la polizia hanno affermato che l'atto pianificato «avrebbe potuto mettere in pericolo lo Stato», ma non hanno fornito ulteriori dettagli anche perché le indagini sono ancora in coro dato che si ritiene che glifacciano parte di una vasta rete terroristica.