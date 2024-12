Ilgiorno.it - Cadavere carbonizzato nelle vigne. Meccanico rischia l’ergastolo: "Ha ucciso perché aveva un debito"

Ergastolo. È la richiesta di condanna avanzata in Assise dal pm Claudia Passalacqua per Davide Mossali, ildi Palazzolo accusato di avereil quarantenne kosovaro Nexhat Rama per una vicenda di debiti. Era il 29 agosto 2022. Rama fu trovatonella Land Rover del fratello a Cologne (nella foto). Per la procura il, 54 anni, che ha sempre negato gli addebiti, ha eliminato il suo ex socio, con cui trafficava in auto usate e fatture false, diventato suo creditore, al quale doveva 38mila euro. "Rama da almeno un mese lo inseguiva per rientrare dalcercato persino di coinvolgere il figlio dicendogli che il padre non si stava comportando bene – ha detto la pm –. Mossali ha architettato tutto lucidamente. Lo ha attirato in officina, l’ha ammazzato con una pistola che deteneva illegalmente (non trovata, ndr) l’ha caricato nel baule, ha distrutto il corpo ed è tornato a piedi.