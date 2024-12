Zonawrestling.net - AEW: Rey Fenix rimarrà sotto contratto per un’altro anno

Reyè nell’occhio del ciclone, i suoi recenti tweet hscatenato una gran quantità di speculazione riguardo sul suo rapporto con la AEW.Il fratello Penta El Zero Miedo è ora un free agent pronto ad accasarsi con la WWE, mentre lui è ancoracon la AEW grazie alla clausola di tempo extra, attivata per recuperare i mesi che ha passato infortunato.Nella giornata odierna sono usciti report riguardanti la situazione e lo status diin AEW, ed ecco cos’è emerso.La situazione in AEWha anche dichiarato che l’attivazione della clausola di tempo extra gli è parsa una mossa ingiusta, perché secondo lui arrivati a questo punto non ce n’era più bisogno.Sean Ross Sapp di Fightful ha fatto sapere che l’AEW non si esporrà pubblicamente contro Reye non fornirà dettagli medici.