Ristoranti e negozi affrontano la mancanza di personale con bonus e motivazione

Nel periodo dell’anno più 'caldo' per, bar eemerge con maggior forza il nodo delladi. Un fenomeno dalle due facce. C’è chi denuncia a gran voce la difficoltà di trovare magari camerieri e chi, invece, affronta il problema con una 'filosofia' diametralmente opposta. Loredana Burlacu, 39 anni, viene dalla Romania, vive qui da 20 anni. Dal 2023 è cittadina italiana. Ha aperto a Ravalle e a Francolino ‘Casa e bottega’, così si chiamano i suoi. A Ravalle ha due dipendenti, ragazze della frazione. Due anche a Francolino, una è di lì. L’altra di Vigarano Pieve. "Ho fatto per anni la dipendente e mi sono ripromessa, se un giorno coronavo il sogno di avere una mia attività, che mai avrei trattato ilcome sono stata trattata io. Sono riuscita a mantenere quella promessa, in Italia avete contratti di lavoro che non incentivano le persone a farsi avanti, stipendi troppo bassi rispetto alle ore di lavoro che a volte questi ragazzi fanno".