Re Carlo la rivelazione di Donald Trump sulla sua salute | Combatte duramente

Leggi su Caffeinamagazine.it

interviene sul cancro di Re. Da mesi i sudditi inglesi sono preoccupati per le condizioni didel loro sovrano. Recentemente erano arrivate indiscrezioni e notizie ufficiali piuttosto rassicuranti a riguardo. Fermo restando il riserbo sul tipo di tumore che ha colpito, si era comunque saputo che il re aveva tratto giovamento dal tour samoano in Australia.Inoltre Reha deciso che nel 2025 avrebbe ripreso i consueti viaggi istituzionali, tra cui una visita in Italia. Negli ultimi giorni sulle vicende dei reali ha fatto irruzione. La stampa specializzata ha fatto sapere che Meghan e Harry potrebbero lasciare gli Stati Uniti dopo il ritorno del tycoon alla Casa Bianca. In ogni caso oraha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno gettando un’ombradi Re