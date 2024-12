Iodonna.it - Ora possiamo dirlo, il 2025 è l'anno delle star over 55. E Pamela sfoggia un nuovo taglio fresco e solare

Leggi su Iodonna.it

Oggi tutti parlano diAnderson. A 57 anni, la protagonista di Baywatch vive il suo momento d’oro con la candidatura al Golden Globe. Ovvero l’anticamera alle nomination per gli Oscar, che verrrese pubbliche tra circa un mese. Intanto, per festeggiare, lei sorprende i fan con una trasformazione piccola ma decisiva.Anderson sfida il glamour di Hollywood: tunica nera e zero trucco ai Gnors Awards X Alla première del suo ultimo film The last showgirl, si mostra con l’ormai abituale trucco acqua e sapone.