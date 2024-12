Calcionews24.com - Pagelle Genoa Torino, quel che non funziona in casa granata: Pedersen poco lucido, Vojvoda prende il palo, Sanabria e Adams non hanno palloni giocabili

Leggi su Calcionews24.com

Ildi Vanoli pareggia 0-0 a Genova contro i rossoblu e rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria Per i due quotidiani di Urbano Cairo la prestazione dela Marassi, con lo 0-0 con il, denota prestazioni individuali abbastanza diverse. Ecco cosa non è andato per arrivare a un risultato migliore, anche se .