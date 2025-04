Iodonna.it - Maglione rosso ruggine e la consueta ironia, Nanni Moretti è tornato per la gioia di fan e ammiratori.

Dopo l’infarto che lo ha colpito lo scorso 2 aprile,sul palco per la prima volta, ricevendo un’ovazione affettuosa dal pubblico del Nuovo Sacher, il suo cinema romano. Il regista è apparso in ottima forma, con l’inconfondibile look sobrio – jeans scuri,– e la suatagliente. L’occasione è stata la proiezione speciale del documentario Un passo alla volta, che racconta la lunga amicizia e il percorso artistico di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè., in veste di padrone di casa e intervistatore, ha saputo dosare riflessione e leggerezza, tornando a quel dialogo diretto con il pubblico che da sempre lo contraddistingue. Tutte le donne del cinema diguarda le foto La prima uscita dipubblica dopo l’infartoIl ritorno diè arrivato dopo giorni di apprensione.