Elezioni collegio Agrotecnici: confermato Agostinelli e l'intera squadra

Tempo di lettura: 2 minutiLeper il rinnovo degli Organi delProvinciale degliedLaureati di Benevento, tenutesi mercoledì 9 aprile, hanno riin toto lauscente, con un voto pressoché unanime dei partecipanti. A guidare l’Albo sarà pertanto il dott. Carmine, che è anche Sindaco di San Bartolomeo in Galdo e Consigliere Provinciale. Ad accompagnarlo in Consiglio, ancora una volta ci sarà Sandro Tiberini (pilastro e storico riferimento del, già Presidente dello stesso per ben 12 anni e già Presidente della Federazione Regionale), Eugenio Maffei di Torrecuso, Lina Renna di Apice, Daniele Melillo di Benevento, Raffaele Concia di Tocco Caudio e Luigi Mascia di Colle Sannita. Ildei Revisori invece è composto da Giovanni Zollo di Benevento, Pasquale Pellino di San Giorgio del Sannio e Vincenzo Paradiso di San Giorgio La Molara.