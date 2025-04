Lavoro 600 milioni per la sicurezza | ecco il nuovo bando ISI Inail

Leggi su Ildenaro.it

A partire dal 14 aprile e fino alle ore 18.00 del 30 maggio sarà possibile compilare e registrare le domande di partecipazione alISI 2024, attraverso il quale l’stanzia 600di euro in incentivi a fondo perduto alle imprese che investono in progetti di prevenzione.Sono ora disponibili online, sul sito dell’Istituto, due videotutorial che illustrano le novità dell’edizione 2024 e forniscono istruzioni pratiche per la corretta compilazione e registrazione della domanda.L’avviso è volto in particolare ad incrementare la partecipazione delle micro e piccole imprese, per le quali è prevista la possibilità di anticipare il 70% delle somme concesse, e di quelle operanti in settori ad alto rischio. Tra le priorità anche il sostegno all’innovazione tecnologica e all’ammodernamento dei macchinari.