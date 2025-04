L' effetto-Donald Trump sulla tavola | domani su Moneta

Donald Trump. A parte il crollo delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che per l'agroalimentare italiano rappresentano il secondo mercato di sbocco, dopo la Germania, rischiavamo un'impennata generalizzata dei prezzi delle derrate alimentari e delle commodity agricole: grano duro e grano tenero, mais, soia e pure carne. Prodotti per i quali siamo dipendenti dall'estero in misura dal 40 al 60%. Un tema, quello dell'autoapprovvigionamento, divenuto strategico con le tensioni internazionali che da anni agitano i commerci e vitale dopo la bufera provocata dalle tariffe doganali annunciate e poi sospesa dalla Casa Bianca. Liberoquotidiano.it - L'effetto-Donald Trump sulla tavola: domani su "Moneta" Leggi su Liberoquotidiano.it Se non torna nei campi l'Italia rischia di doversi mettere a dieta. In pochi hanno avuto la percezione precisa del rischio che abbiamo corso con la guerra commerciale partita sui dazi annunciati (e poi congelati) dal presidente Usa. A parte il crollo delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che per l'agroalimentare italiano rappresentano il secondo mercato di sbocco, dopo la Germania, rischiavamo un'impennata generalizzata dei prezzi delle derrate alimentari e delle commodity agricole: grano duro e grano tenero, mais, soia e pure carne. Prodotti per i quali siamo dipendenti dall'estero in misura dal 40 al 60%. Un tema, quello dell'autoapprovvigionamento, divenuto strategico con le tensioni internazionali che da anni agitano i commerci e vitale dopo la bufera provocata dalle tariffe doganali annunciate e poi sospesa dalla Casa Bianca.

