All' ospedale di Caserta lo screening gratuito della voce

screening gratuito della voce all'ospedale di Caserta. Lo annuncia l'azienda ospedaliera che, mercoledì 16 aprile, aprirà le porte alla cittadinanza in adesione alla "Giornata Mondiale della voce 2025", istituita nel 1999 dall'American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery per.

CASERTA - Inchiesta ospedale, l’ultimo atto prima della prescrizione - 19:11:07 Continua la lenta, me inesorabile agonia del processo a carico di tenta imputati per le presunte violazioni all' ospedale San Sebastiano e Sant'Anna di Caserta. Nell' udienza di questa mattin ... (casertafocus.net)

Beve candeggina per uccidersi, portato d’urgenza all’ospedale di Caserta - I sanitari del 118 lo hanno trasportato poi all’ospedale di Caserta, portando fine al tentato suicidio del casertano. (internapoli.it)

CASERTA - Chirurgo per un giorno con lo sguardo al futuro. L’Azienda Ospedaliera apre le porte agli studenti del Biomedico del Liceo Manzoni - 11:27:42 CASERTA. L’interesse e l’entusiasmo sono stati palpabili ... È stato a loro illustrato il percorso che compie il paziente chirurgico, dalla premedicazione all’anestesia, con il dettaglio ... (casertafocus.net)