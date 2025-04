Giornata del Mare e della Cultura Marinara Valditara | Il mare è sviluppo investiti fondi per la formazione nei settori marittimi

Leggi su Orizzontescuola.it

Durante ladel, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha preso parte ad una serie di iniziative a Brindisi, soffermandosi sul valore economico,le e formativo legato al mondo marittimo. Nell’occasione, il ministro ha sottolineato come ilrappresenti una risorsa determinante per il Paese, non solo sotto il profilo economico, ma anchele e identitario.L'articolodel: “Ilper lanei” .