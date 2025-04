Roma, potati gli ulivi del Palatino per la vicina domenica delle palme.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 aprile 2025 – In previsione della, è stata effettuata questa mattina una leggera potatura di alcune piante di ulivo site sul.A seguito della potatura, i rami di ulivo saranno distribuiti presso le parrocchie del I Municipio died utilizzati in occasionecelebrazioni dellacome dono ai fedeli durante le funzioni religiose.L’iniziativa è promossa dal Parco archeologico del Colosseo ed è realizzata in collaborazione con AMA, il Vicariato die il MunicipioI Centro.La potatura degli alberi di ulivo presso il, è a cura del Parco archeologico del Colosseo, mentre la raccolta, lo smaltimento e la consegna dei rami alle parrocchie del Municipio I – coordinate dal Vicariato di– è affidata all’AMA.Un’iniziativa significativa in linea con i principi di sostenibilità promossi, da sempre, dal Parco archeologico del Colosseo nella valorizzazione dell’ambiente naturale del PArCo stesso.