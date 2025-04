Voglia di cinema nel fine settimana? Ecco le recensioni di Operazione vendetta con Rami Malek del dramma d' autore Sotto le foglie e di Eden di Ron Howard

Se amate il cinema di spionaggio il film da vedere al cinema è Operazione vendetta di James Hawes con Rami Malek nei panni di un crittografo della CIA, introverso e nerd. Per vendetta personale l'uomo si ritroverà in missione sul campo, pistola in pugno, e improvvisa furia omicida. È tra i film di genere più interessanti in uscita. Da non perdere sul grande schermo il sorprendente Sotto le foglie, nuovo dramma diretto da François Ozon con Hélène Vincent, Ludivine Sagnier e Pierre Lottin. Infine, esce anche il poco convincente Eden di Ron Howard con Jude Law, Vanessa Kirby e Ana de Armas, ispirato a fatti storici realmente accaduti. Buone visioni!

