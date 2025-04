Ilnapolista.it - Pecci: «Pesaola dava del lei anche quando ti mandava affanculo. Mi diceva: “lei non è estroso, lei è stronzo”»

Leggi su Ilnapolista.it

: «del leiti man. Mi: “lei non è, lei è”Eraldocompie settant’anni e Antonio Barillà lo intervista per La Stampa:«Il numero fa effetto, per la prima volta il compleanno mi dà un po’ fastidio. Però ho letto che più ne festeggi più campi, e allora va bene così».In rossoblù bruciò le tappe.«Debuttai in Serie A a 18 anni, proprio contro la Juve. Mi ricordo tutto, magari non so che ho mangiato ieri ma di quella partita ho presente ogni attimo. Finì 1-1 con due rigori, fallo mio su Bettega e fallo di Salvadore su di me. Arbitrava Casarin, e sa cosa successe? Bulgarelli o i grandi campioni bianconeri lo manno a quel paese e lui si limitava a replicare “stai calmo”, io chiesi una punizione alzando le mani e mi ammonì.