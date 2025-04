Tpi.it - La semantica del potere e le nuove parole della Casa bianca di Donald Trump

Si dice che lesiano armi. In questa seconda presidenza, leusate dal capo, così come da molti degli uomini a lui più vicini, sembrano pezzi d’artiglieria usati contro tutti coloro che in un modo o nell’altro danno l’idea di mettersi in mezzo al loro ambizioso programma politico, senza fare distinzioni tra istituzioni, stampa e avversari politici. Giorno dopo giorno, un’amministrazione che a livello di politica internazionale sembra usare una diplomazia basata sulla forza, anche nel dibattito interno usa un meccanismo simile, portando all’ennesima potenza il concetto americano del «tell it like it is» (dire le cose come stanno, ndr), che ha reso popolare, portandolo a diffondersi però senza alcun filtro e senza esclusione di colpi.“Free speech”E proprio in quest’ottica, il presidente non si è fatto particolari problemi a non escludere un intervento militare per prendere il controllo del canale di Panama oGroenlandia, ritenuti territori vitali per gli Stati Uniti, con un’affermazione che fino a non troppo tempo fa avrebbe lasciato a bocca aperta l’intera diplomazia mondiale.