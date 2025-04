Ilfoglio.it - La libertà accademica non è libertà d’espressione

Il 12 marzo il Rettore dell’Università di Torino ha revocato la concessione degli spazi richiesti dal prof. Ugo Mattei, ordinario di diritto civile, per una discussione con un internazionalista e uno storico del diritto medievale e moderno su “storia e legalità internazionale nel conflitto tra Russia e Ucraina”. La revoca è stata motivata dalla circostanza della contestuale proiezione di un documentario edito da Russia Today e tradotto dal giornalista Vincenzo Lorusso, anch’egli tra gli invitati. Sia il Rettore, sia il Tar Piemonte (investito in via cautelare di un ricorso da parte di Mattei) hanno sommariamente motivato in ordine alla riconducibilità della proiezione alle forme di radiodiffusione vietate dal regime sanzionatorio introdotto dall’Ue sulle emittenti controllate dal Cremlino.