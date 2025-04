Ilnapolista.it - La Ferrari dall’entusiasmo per l’arrivo di Hamilton alla depressione per gli zero podi nelle prime tre gare (Libero)

analizza l’inizio stagionale dellaSf-25, cone Leclerc già preoccupati per il prosieguo della stagione. Lo statunitense si direbbe preoccupato in generale per alcuni difetti della monoposto, da limare dopo gli aggiornamenti. Charles invece già ritiene il prossimo Gran premio in Bahrain decisivo per capire dove potrà posizionarsi la macchina, con chi potrà lottare e per cosa.Leclerc edpreoccupati per il futuro della)Scrive cosìnella sua analisi:“Dai test di Bahrain sono passate sei settimane. Ora si torna nel Golfo Persico per correre sul serio, ma lalo fa con ben altro morale rispetto a un mese e mezzo fa.perdiper glitre, con tanto di doppia squalifica a Shanghai.