Anteprima24.it - Varato il dispositivo del traffico per le processioni della Domenica delle Palme

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione(13 aprile), al fine di consentire lo svolgimento, vigeranno i seguenti dispositivi del: chiusura alveicolare, anche per residenti ed autorizzati, di corso Garibaldi nel tratto compreso tra la chiesa di S. Sofia e la Basilica Cattedrale a partire dalle ore 10:15 e per il tempo strettamente necessario al transito del corteo; chiusura alveicolare di via Gioberti, via D’Azeglio, via Cavour e via Vitelli a partire dalle ore 10:15 e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.L'articoloildelper leproviene da Anteprima24.it.