Lanazione.it - Sciopero taxi a Firenze contro “abusivismo imperante”

, 11 aprile 2025 -dei tassisti aper l'intera giornata del 24 aprile"l'e all'utilizzo improprio delle autorizzazioni Ncc in connessione con l'utilizzo delle piattaforme digitali ed in particolare di Uber". Lo annunciano le rappresentanze fiorentine di Confartigianato, Sitafi, Feder, Cisal, Ugl, Uiltrasporti Toscana, Unica, Filt Cgile Uri. Ieri, spiegano in una lettera inviata alla sindaca Sara Funaro e alla prefetta Francesca Ferrandino, si è tenuta un'assemblea delle tassiste e dei tassisti fiorentini e "tutti i numerosi interventi hanno ribattuto sull'insostenibilità della situazione cittadina. Per le sigle sindacali "dopo vari incontri durante i quali l'Amministrazione comunale ha dichiarato solennemente di voler combattere l'e l'illegalità nel Tpl non di linea, dopo la collaborazione per l'individuazione di una serie di strumenti adatti per farlo, dopo l'attesa dei tempi tecnici annunciati per concretizzarli, dopo la ripetuta pubblicazione di sentenze che chiarificano e stabilizzano il panorama legislativo, invece di vedere avviata la lotta all'illegalità i tassisti vedono il moltiplicarsi dei vettori abusivi e irregolari che operano indisturbati".