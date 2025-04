Roma raffica di furti nei negozi del centro | controlli serrati dei Carabinieri

Roma, 11 aprile 2025- I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una serie di verifiche nelle zone a tutela rafforzata istituite nel quartiere Esquilino, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado e ad implementare gli standard di sicurezza, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.Ad esito delle attività 6 persone sono state arrestate e altre 2 sono state denunciate.Nel dettaglio, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato, in tre distinti interventi, un 26enne peruviano, con precedenti, un 50enne Romano, senza fissa dimora e con precedenti, e una 26enne peruviana, con precedenti, sorpresi dagli addetti alla sicurezza di un negozio di abbigliamento all’interno della stazione Termini e di uno store in via Gioberti, appena dopo aver asportato merce del valore di oltre 630 euro, dopo averne rimosso le pacche antitaccheggio. Leggi su Ilfaroonline.it , 11 aprile 2025- Idel Gruppo dihanno eseguito una serie di verifiche nelle zone a tutela rafforzata istituite nel quartiere Esquilino, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado e ad implementare gli standard di sicurezza, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.Ad esito delle attività 6 persone sono state arrestate e altre 2 sono state denunciate.Nel dettaglio, idel NucleoScalo Termini hanno arrestato, in tre distinti interventi, un 26enne peruviano, con precedenti, un 50enneno, senza fissa dimora e con precedenti, e una 26enne peruviana, con precedenti, sorpresi dagli addetti alla sicurezza di uno di abbigliamento all’interno della stazione Termini e di uno store in via Gioberti, appena dopo aver asportato merce del valore di oltre 630 euro, dopo averne rimosso le pacche antitaccheggio.

Roma, raffica di furti nei negozi del centro: controlli serrati dei Carabinieri. Roma, raffica di furti tra metro e autobus: 16 arresti dei Carabinieri in poche ore. Roma, raffica di furti nei negozi dalla periferia al Centro. Ladri anche dal Bolognese. Roma, raffica di furti nelle zone turistiche: 15 arresti in pochi giorni. "Rubo per comprarmi la droga": raffica di furti all'Eur. Ladro seriale tradito dal tatuaggio. Roma, raffica di furti nella metro C: arrestato ladro seriale. Ne parlano su altre fonti

Roma, ondata di furti e borseggi: 16 arresti in poche ore - A Roma, il 10 aprile, i Carabinieri hanno arrestato 16 persone per furti e borseggi in metro, autobus e negozi, con numerosi interventi nelle aree a maggiore presenza turistica. (romadailynews.it)

Furti, vandalismo e atti intimidatori. L'allarme sicurezza a Roma sud arriva in Parlamento - Interrogazione della deputata Patrizia Prestipino, ex presidente del XII municipio (ora IX) che da tempo è colpito da una raffica di episodi che spaventano la popolazione e pongono interrogativi ... (romatoday.it)

Roma, raffica di arresti nel centro e sui mezzi pubblici: 15 persone fermate per furto - A Roma, i carabinieri hanno arrestato 15 persone per furti aggravati in centro, nelle aree turistiche e sui mezzi pubblici. Colpiti negozi, turisti e pendolari. (romadailynews.it)