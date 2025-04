Oscar dal 2028 arriva anche il premio per gli stuntmen

anche gli stuntmen avranno il loro posto nella notte degli Oscar. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha infatti annunciato l'introduzione, a partire dalla 100esima edizione del 2028, della statuetta per il miglior Stunt Design, che si rivolgerà dunque ai lungometraggi usciti un anno prima. A differenza di quanto accade agli attori, il riconoscimento non andrà a un singolo professionista, ma al lavoro collettivo svolto dalle controfigure di un determinato film, come già avviene per sound oppure costumi. «Fin dagli albori del cinema, lo Stunt Design è parte integrante della produzione cinematografica», hanno spiegato Bill Kramer e Janet Yang, Ceo e presidente dell'Academy. «Siamo orgogliosi di onorare il lavoro innovativo di questi artisti tecnici e creativi e ci congratuliamo con loro per l'impegno e la dedizione dimostrati nel raggiungere questo importante traguardo».

