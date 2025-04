Graduatoria interna di istituto docenti 2025 | 5 giorni di tempo per la domanda dei sovrannumerari Quali le scelte

docenti di ruolo: le segreterie scolastiche hanno pubblicato entro lo scorso 9 aprile le graduatorie interne di istituto valide per l'organico dell'anno scolastico 2025/26. E qualcuno è già stato individuato come "perdente posto", "sovrannumerario" per tutte o parte delle ore. Difficile trovare la responsabilità: dal calo demografico al ridimensionamento. Cosa possono fare i docenti che si trovano in questo status. L'articolo Graduatoria interna di istituto docenti 2025: 5 giorni di tempo per la domanda dei sovrannumerari. Quali le scelte . Leggi su Orizzontescuola.it di ruolo: le segreterie scolastiche hanno pubblicato entro lo scorso 9 aprile le graduatorie interne divalide per l'organico dell'anno scolastico/26. E qualcuno è già stato individuato come "perdente posto", "o" per tutte o parte delle ore. Difficile trovare la responsabilità: dal calo demografico al ridimensionamento. Cosa possono fare iche si trovano in questo status. L'articolodi: 5diper ladeile

