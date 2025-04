Delvecchio | Nel derby spero in Dovbyk Champions League? Poche speranze

derby se ne intende è Marco Delvecchio, che ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato della Stracittadina ma non solo. Questi alcuni estratti delle sue parole: “Il derby che ricordo con maggior gusto? Il 3-1 con Zeman, nel 1999. Venivamo dalla stagione delle quattro sconfitte e avevamo pareggiato 3-3 all’andata. Segnai due gol io e uno Francesco. Quella vittoria fu liberatoria e cambiò anche la storia dei derby successivi. Ne avremmo vinti molto, dopo”.Sul feeling e i gol contro la Lazio: “Devo essere sincero, dopo i primi 2/3 gol nei derby, si respirava nell’aria che avrei segnato ancora. Se lo aspettavano i tifosi della Roma, che venivano a Trigoria a regalarmi le magliette celebrative. Sololaroma.it - Delvecchio: “Nel derby spero in Dovbyk. Champions League? Poche speranze” Leggi su Sololaroma.it Cresce l’attesa nella Capitale per la sfida tra Lazio e Roma, che domenica si giocheranno una fetta importante di stagione. Chi dise ne intende è Marco, che ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato della Stracittadina ma non solo. Questi alcuni estratti delle sue parole: “Ilche ricordo con maggior gusto? Il 3-1 con Zeman, nel 1999. Venivamo dalla stagione delle quattro sconfitte e avevamo pareggiato 3-3 all’andata. Segnai due gol io e uno Francesco. Quella vittoria fu liberatoria e cambiò anche la storia deisuccessivi. Ne avremmo vinti molto, dopo”.Sul feeling e i gol contro la Lazio: “Devo essere sincero, dopo i primi 2/3 gol nei, si respirava nell’aria che avrei segnato ancora. Se lo aspettavano i tifosi della Roma, che venivano a Trigoria a regalarmi le magliette celebrative.

Delvecchio: "La Roma ha poche speranze di andare in Champions. Derby? Spero lo decida Dovbyk". Delvecchio: “Dopo De Rossi non puoi chiamare Juric. Uomo derby? Spero Dovbyk”, poi il commento su un ritorno a Trigoria. Delvecchio: “Ranieri sarebbe la scelta migliore. Tifo per Dovbyk…”. Delvecchio: “Non soffrivo i derby, i tifosi della Lazio mi temevano. Champions? Calendario difficile”. Ne parlano su altre fonti

Delvecchio: “Dopo De Rossi non puoi chiamare Juric. Uomo derby? Spero Dovbyk”, poi il commento su un ritorno a Trigoria - Marco Delvecchio è un vero esperto di derby della Capitale. L’ex giallorosso ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport e ha parlato proprio della stracittadina. Non è mancato poi un commento ... (msn.com)

Marco Delvecchio esclusivo: "Il derby per me è magia" - Questa non è una semplice storia di tecnica e di destrezza. Si tratta di combinazioni fantascientifiche, di allineamenti astrali, di profezie autoavveranti. Servirebbe un pool di psicanalisti per diag ... (msn.com)

Lazio Roma, Dovbyk ci sarà nel derby? L’attaccante mette in apprensione Ranieri dopo Lecce: la situazione - Per il derby però la Roma deve fare i conti con la situazione di Dovbyk, con l’attaccante che mette in apprensione Ranieri anche in vista del derby. L’ex Girona contro il Lecce ha accusato un fastidio ... (lazionews24.com)