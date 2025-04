Lanazione.it - Diabete e obesità, l’indagine in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 aprile 2025 - L'e ilsono due patologie estremamente impattanti anche in, sebbene la Regione abbia dati migliori rispetto alla media nazionale. La percentuale dei toscani in sovrappeso sfiora il 43%, di cui il 10% risulta obeso. E' quanto emerso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul temae stili di vita che sta svolgendo la commissione sanità del Consiglio regio0nale, presieduta da Enrico Sostegni (Pd). Oggi sono stati ascoltati l'assessore regionale al diritto alla salute e sanità Simone Bezzini, si spiega in una nota, e i tecnici responsabili della Giunta. Le cause dicomprendono la cattiva alimentazione e una scarsa attività fisica e dunque alcune delle politiche messe in campo mirano a migliorare gli stili di vita.