Calcio dalla Serie A alla C | le partite del weekend delle squadre toscane umbre e dello Spezia

dalla Serie A alla C, ecco il calendario delle partite delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Serie A Fiorentina-Parma (domenica 13 aprile, ore 15) Napoli-Empoli (lunedì 14 aprile, ore 20:45) Serie B Carrarese-Catanzaro (sabato 12 aprile, ore 15) Reggiana-Pisa (sabato 12 aprile, ore 15) Mantova-Spezia (domenica 13 aprile, ore 17:15) Serie C Pianese-Pineto (sabato 12 aprile, ore 15) Spal-Pontedera (sabato 12 aprile, ore 17:30) Perugia-Sestri Levante (sabato 12 aprile, ore 17:30) Milan Futuro-Ternana (domenica 13 aprile, ore 12:30) Lucchese-Vis Pesaro (domenica 13 aprile, ore 15) Entella-Arezzo (domenica 13 aprile, ore 15) Pescara-Gubbio (domenica 13 aprile, ore 15)

Firenze, 11 aprile 2025 – Un altro fine settimana di importanti sfide.

