Barack e Michelle Obama stanno divorziando | le voci si inseguono lei rompe il silenzio

Michelle Obama rompe per la prima volta il silenzio sulle voci che da mesi parlano di divorzio dal marito Barack, 44esimo presidente degli Stati Uniti (dal 2009 al 2017). A suscitare le indiscrezioni sulla presunta rottura dopo 32 anni di matrimonio sono state le diverse assenze al fianco del.

"Barack e Michelle Obama stanno divorziando": le voci si inseguono, lei rompe il silenzio. Michelle Obama risponde alle voci sul divorzio da Barack: «È la prima volta nella mia vita che tutte le mie scelte sono fatte per me stessa. Ma gli Obama stanno divorziando o no?. "Barack e Michelle Obama in crisi". L'indiscrezione bomba: voci su un flirt con Jennifer Aniston. Barack Obama e Michelle, matrimonio in crisi? «Sono solo amici». E spunta la presunta relazione con Jennifer A. Barack Obama e Michelle verso il divorzio? Lei: «Non volevo diventasse presidente, mi convinse mio fratello».

