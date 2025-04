Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (11 – 13 aprile)

Dalla «WaterWeek» al «Festival della paella valenciana e della sangria», dalla caccia alle uova di Pasqua al «Cremona & Bricks», passando per la «Festa di Primavera» del Parco Oglio Nord e per il «Flea Market Spring Edition». Ecco i nostri consigli per il fine settimana