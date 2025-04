Secoloditalia.it - Da eroe della sinistra a leader del partito islamico “italiano”: Soumahoro realizza la profezia di “Sottomissione”…

“Monfalcone è una città plurale. Dipingerla, come qualcuno tenta di fare per altri fini, come una realtà dove vengono soffocate le persone non è una visione in cui voglio star dentro. Siamo chiamati a favorire uno spirito di reciprocità, conoscenza e di coesione per il benessere di Monfalcone e dell’Italia. La politica deve unire e non dividere”, ha scritto oggi sui social Aboubakar, ex, famoso per essere sbarcato in Parlamento con gli stivaloni da bracciante per poi finire invischiato in una brutta storia di fondi intascati dalle cooperative per migranti gestite dalla moglie e dalla suocera. La sua resurrezione politica inizia – nelle sue speranze – da Monfalcone, dove la legge dello Stato viene messa in discussione dall’ossequio alla sharia: è qui che è esploso definitivamente il caso delle “moschee mascherate”.