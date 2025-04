Meteo maltempo per la domenica delle Palme | ecco dove Le previsioni

domenica un peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni del Nord. Più asciutto al Centro-Sud dove le correnti miti dai quadranti meridionali porteranno temperature di molti gradi al di sopra delle medie del periodo. Ma gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano anche per la prossima settimana condizioni Meteo instabili e perturbate con il flusso atlantico che potrebbe entrare in modo più incisivo sul Mediterraneo centrale. Tg24.sky.it - Meteo, maltempo per la domenica delle Palme: ecco dove. Le previsioni Leggi su Tg24.sky.it Nel corso del weekend una vasta perturbazione atlantica si muoverà verso l'Europa occidentale portando entroun peggioramentocondizionisulle regioni del Nord. Più asciutto al Centro-Sudle correnti miti dai quadranti meridionali porteranno temperature di molti gradi al di sopramedie del periodo. Ma gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano confermano anche per la prossima settimana condizioniinstabili e perturbate con il flusso atlantico che potrebbe entrare in modo più incisivo sul Mediterraneo centrale.

