La guerra di Donald Trump contro la Columbia University

Columbia University, l’ateneo d’élite nel cuore di New York, l’amministrazione Trump ha avanzato nove richieste da soddisfare come precondizione per riprendere le trattative sui 400 milioni di dollari tagliati dal governo per il presunto «antisemitismo nel campus». Tra queste, la decisione di sottoporre il dipartimento di Studi mediorientali, sud asiatici e africani, il Mesaas – dove hanno fatto lezione professori del calibro di Edward Said e ancora insegnano alcuni tra i massimi teorici viventi del post-colonialismo come Achille Mbembe e Bachir Diagne – sotto «amministrazione controllata» per i prossimi cinque anni con l’intento di «sradicare» l’attuale dirigenza, ponendo così fine a una tradizione ultra-decennale di libertà accademica negli States. Tpi.it - La guerra di Donald Trump contro la Columbia University Leggi su Tpi.it Da tempo le grandi università americane sono tra le mete più ambite dalle menti più brillanti del pianeta, ma la recente svolta autocratica degli Stati Uniti ha trovato una delle sue espressioni più feroci nella recente campagna di espulsione degli studenti stranieri che hanno partecipato alle manifestazioni per la Palestina nei vari campus del Paese.In una lettera inviata il 15 marzo scorso alla, l’ateneo d’élite nel cuore di New York, l’amministrazioneha avanzato nove richieste da soddisfare come precondizione per riprendere le trattative sui 400 milioni di dollari tagliati dal governo per il presunto «antisemitismo nel campus». Tra queste, la decisione di sottoporre il dipartimento di Studi mediorientali, sud asiatici e africani, il Mesaas – dove hanno fatto lezione professori del calibro di Edward Said e ancora insegnano alcuni tra i massimi teorici viventi del post-colonialismo come Achille Mbembe e Bachir Diagne – sotto «amministrazionellata» per i prossimi cinque anni con l’intento di «sradicare» l’attuale dirigenza, ponendo così fine a una tradizione ultra-decennale di libertà accademica negli States.

