Iodonna.it - Dalla focustrack "Tu me piaci" che accompagna la voce del narratore protagonista del film "La Scuola Romana delle risate" Carlo Verdone, alle musiche e gli sketch iconici e le immagini di repertorio dei classici dell'umorismo romano

Roma, 11 apr. (askanews) – Dopo aver trasformato in musica tutti i personaggi’ultima stagione di Suburra, Piotta torna a prestare la sua musica e le sue parole al cinema. Questa volta lo fa con “La)” di Marco Spagnoli, il nuovodocumentario dedicatostoriea commedia ea comicità, dal 17 aprile al cinema e in prima TV su Rai 3 il 26 aprile. Leggi anche › Elodie annuncia il nuovo album: “Mi Ami Mi Odi”, in uscita a maggio La colonna sonora originale dal titolo “La” pubblicata su tutte le piattaforme digitali venerdì 4 aprile, è stata prodotta e scritta da Piotta con il compositore e polistrumentista Francesco Santalucia.