La regina indiscussa della tinta brunette dopo i 50 ci regala una nuova ispirazione da copiare subito per le cerimonie di primavera

Negli ultimi giorni Roma ha ospitato ben due regine in un colpo solo.l’arrivo di Camilla con Re Carlo, ecco apparire la splendida 54enne Rania di Giordania. In elegantissimo total look bordeaux, perfetto per far risaltare al massimo lacolorazione primaverile. Un castano scuro intenso, illuminato da highlights a contrasto. E dal trucco colorato al punto giusto. Rania di Giordania, lezione di stile a Roma: il look borgogna è pura classe X Rania di Giordania incanta laromanaIl tempo passa ma Rania al-Yasin,consorte di Giordania, non perde mai il suo charme.