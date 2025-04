Anteprima24.it - Torrecuso, il programma della Settimana Santa. Don Antonio: “Pregheremo per la pace nel mondo”

Tempo di lettura: 3 minutiNaturalmente anche la parrocchia Sant’Erasmo Vescovo diha ufficializzato ildelle celebrazioni2025, la più importantedell’anno liturgico. Nel pomeriggio di Sabato 12 Aprile i bambini e i ragazzi saranno in giro per il paese portando i ramoscelli di ulivo; alle ore 18.30 nel piazzaleChiesa Benedizione dei ramoscelli. Domenica delle Palme invece alle ore 9.30 benedizione dei ramoscelli d’ulivo in piazza Sant’Erasmo e corteo fino alla Chiesa dei SS.e Vincenzo diacono e martire ove seguirà la S. Messa; alle ore 18.30 un’altra celebrazioneS. Messa sempre nella chiesa dei SS.e Vincenzo d. e m. Lunedì 14 aprile ore 18.30Messa presso la Chiesa Sant’Erasmo e martedì 15 aprile alle ore 18.