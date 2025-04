Juventusnews24.com - Infortunio Mbangula: belga ancora alle prese con il problema muscolare, verrà convocato per Juve Lecce? Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24con ilper? La possibile decisione di TudorTra i calciatori dellaal momento non al meglio della condizione c’è anche Samuel, l’esterno che nel corso di questa stagione ha scalato le gerarchie ritagliandosi un bello spazio in prima squadra.Ilrimediato negli scorsi giorni dovrebbe costargli la convocazione per la sfida contro il. È probabile che Tudor non convochi ilper permettergli di recuperare al meglio. Lo scrive Tuttosport.Leggi suntusnews24.com