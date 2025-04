Giovani con droga cartucce e pistola in casa | arrestati

Foggiatoday.it - Giovani con droga, cartucce e pistola in casa: arrestati Leggi su Foggiatoday.it A Torremaggiore, nell’ambito di un servizio di polizia finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell'Arma della compagnia di San Severo hanno controllato un’autovettura sospetta diretta verso il centro abitato. Il conducente aveva alcune.

Giovani con droga, cartucce e pistola in casa: arrestati. Napoli, armi da guerra e droga in auto: arrestati due pregiudicati. In casa 5 pistole e 3kg e mezzo di cocaina, marijuana e hashish: arrestati due coniugi a Modugno. Armi, munizioni e droga: i Carabinieri arrestano un 19enne barese. Ozieri, droga e armi in una casa abbandonata: in manette due minorenni. I carabinieri trovano armi e droga durante una perquisizione e l'arrestato minaccia di far esplodere casa. Ne parlano su altre fonti

Cisterna di Latina: posta un video mentre maneggia la pistola su Tik Tok. Perquisizione della Polizia che trova la droga. Arrestato - Cisterna di Latina, due giovani arrestati dalla Polizia: trovati in casa con marijuana, strumenti per lo spaccio e una replica di pistola priva di tappo rosso. Indagini partite da TikTok ... (latinaquotidiano.it)

Cisterna, si filma con la pistola su Tik Tok: scatta l’indagine e viene arrestato - La Polizia di Stato ha arrestato due giovani di Cisterna di Latina, di 30 e 32 anni, trovati in possesso di droga. (latinacorriere.it)

Con la pistola su Tik Tok e con la droga in casa - Postano sui social “storie” con un’arma e finiscono per attirare l’attenzione delle forze dell’ordine: in manette con l’accusa di spaccio per la detenzione di oltre un etto di marijuana ... (latinaoggi.eu)