Calciomercato.it - Vendetta Paratici: scippo al Milan a metà prezzo

Leggi su Calciomercato.it

Lascerà ile arriva lo: solo l’anno scorso veniva valutato ben 60 milioni di euro, ma senza rinnovo si deprezzaDopo un primo approccio, quasi da fumata bianca, Fabionon sarà il nuovo direttore sportivo del. L’ex dirigente della Juventus resta squalificato fino al luglio 2025, ma può essere messo sotto contratto da qualsiasi società., ex direttore generale del Tottenham e profilo accostato come diesse del(LaPresse) Calciomercato.itSecondo quanto raccolto da Calciomercato.it,ed ilnon hanno raggiunto l’intesa finale per problematiche legali. C’era però accordo su questioni sportive ed economiche. Ora, il prescelte sembra poter essere Igli Tare, ma restano in lista anche altri profili.Nel frattempo, il club rossonero deve anche fare i conti con alcune questioni interne, come ad esempio il contratto di Theo Hernandez.