Mobilità elettrica robot e auto volanti Il futuro di Xpeng alla Design Week

torino come concessionario di una ventina di marchi, Atflow come importatore, con un’esclusiva nazionale per la. La famiglia Vanini vendeda 60 anni e, come ha chiarito l’erede Mattia Vanini (la terza generazione), nel mondo che cambia “si aprono nuove opportunità per chi ha il coraggio di assumere delle decisioni”. E la decisione è stata quella di creare una società per commercializzare nuovi marchi, come la cinese, che si è presentata a Milano all’ADIin piazza Compasso d’Oro con uno che quel riconoscimento l’ha ottenuto, la matita spagnola JuanMa Lopez, responsabile del centro stile dell’ambizioso costruttore. Nel primo trimestre di quest’annoha già consegnato quasi 100.000 macchine, il 300% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.“– ha chiarito il 34enne Mattia Vanini, presidente di Atflow – è molto più di un costruttore di”, come dimostrano unumanoide, il veicolo elettrico a decollo verticale Aeroth X2 pronto per andare in produzione in Cina grazie allerizzazioni già ottenute per i voli a bassa quota e la P7+, la prima vettura definita dall’intelligenza artificiale, accreditata di un’nomia tra i 602 e i 710 chilometri nel ciclo di omologazione cinese, meno restrittivo rispetto al Wltp, e dotata di sistemi di assistenzaguida L2++ destinata ad arrivare velocemente anche in Italia.