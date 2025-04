Incidente choc Cristian muore a 24 anni | ferito il figlio di 18 mesi sbalzato fuori dall’auto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragicostradale ha sconvolto la comunità salentina nella serata di mercoledì 9 aprile. Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale che collega Veglie a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, e ha visto coinvolti due veicoli. Il bilancio è pesantissimo:Greco, un giovane di soli 24originario di Veglie, ha perso la vita dopo ore di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era stato trasportato d’urgenza a seguito dell’.Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri intervenuti sul posto, il giovane si trovava alla guida di una Lancia Y su cui viaggiavano anche il suo bambino di un anno e una ragazza di 19. I tre stavano percorrendo la provinciale in direzione Veglie quando, per cause ancora da chiarire, la vettura ha avuto un violento impatto con un’altra auto, un’Audi 44.