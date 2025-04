Lanazione.it - Laterina Pergine investe sul futuro

Arezzo, 11 aprile 2025 – Un pacchetto di misure concrete per contrastare lo spopolamento e promuovere la rinascita economica e sociale del territorio. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale diValdarno che, su proposta dell’Assessore Alberto Ricci, ha messo a punto un articolato programma di incentivi destinati a famiglie e piccoli imprenditori. Il piano punta a sostenere il recupero edilizio e a favorire l’apertura di nuove attività commerciali nei centri storici del Comune. I benefici previsti sono riservati a chi stabilirà la propria residenza all’interno dei borghi storici diValdarno, a condizione che l’ISEE non superi i 40.000 euro. Tra le agevolazioni principali, una riduzione del 90% della TARI per cinque anni consecutivi. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, è previsto inoltre un abbattimento del 90% degli oneri di urbanizzazione, che si somma alla riduzione del 60% dei costi di costruzione già approvata nel 2021.