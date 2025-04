Finiti il lavori al ponte del Terdoppio | riapre finalmente corso Trieste

corso Trieste riaprirà deFinitivamente.Sono infatti conclusi, come previsto, i lavori di spostamento, collaudo e sistemazione delle condutture di luce, gas e acqua del ponte sul Terdoppio. Il ponte nel 2023 era stato portato a senso unico. Novaratoday.it - Finiti il lavori al ponte del Terdoppio: riapre (finalmente) corso Trieste Leggi su Novaratoday.it Da domani, sabato 12 aprile, l'accesso alla città dariaprirà devamente.Sono infatti conclusi, come previsto, idi spostamento, collaudo e sistemazione delle condutture di luce, gas e acqua delsul. Ilnel 2023 era stato portato a senso unico.

Ponte mobile riaperto. Lavori di manutenzione finiti con anticipo. Ma resta il caos traffico. Finiti i lavori alla Becca, rimosso il cantiere con il senso unico alternato. L’11 aprile chiude la strada regionale per Cogne per lavori al ponte di Chevril. Ponte mobile riaperto. Lavori di manutenzione finiti con anticipo. Ma resta il caos traffico. Ponte di Gatta: finiti i lavori, il 23 novembre la prova di carico. Caos in viale Regione per i lavori al Ponte Corleone e in zona Belmonte Chiavelli, code chilometriche e proteste. Ne parlano su altre fonti

Finiti il lavori al ponte del Terdoppio: riapre (finalmente) corso Trieste - Da domani, sabato 12 aprile, l'accesso alla città da corso Trieste riaprirà definitivamente. (novaratoday.it)

Piazza al Ponte. Lavori in corso per la sicurezza - Un grande progetto che ha previsto diversi interventi per una nuova piazza al Ponte, più bella, sicura e funzionale: ... (msn.com)

Ponte sull'Adige, lavori in grande ritardo: sarebbero dovuti terminare un anno fa - ROVIGO - Il rifacimento del ponte sull'Adige va a rilento, seppure questo non comporti problemi alla circolazione e non ci si faccia caso, poiché soltanto in alcune occasioni si ... (ilgazzettino.it)